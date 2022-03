Roy Keane wäre nicht Roy Keane, hätte der Chefkritiker von Manchester United nicht wieder etwas zu nörgeln gehabt.

Der TV-Experte von "Sky Sports" ist regelmäßig im Einsatz, wenn die Red Devils in der Premier League spielen. Und die United-Legende (521 Pflichtspiele) lässt keine Gelegenheit aus, um gegen Spieler, Trainer, Funktionäre oder gleich gegen den ganzen Verein zu ledern. Ob aus Gehässigkeit oder Sorge um seinen geliebten Klub - darüber scheiden sich die Geister.

Ad

Am Samstagabend polterte Keane schon vor Beginn der Partie gegen Tottenham Hotspur los. Beim Anblick der sich aufwärmenden Harry Maguire und Raphael Varane fiel Keane etwas auf.

Premier League 807. Pflichtspieltreffer! Ronaldo bester Torschütze der Geschichte VOR 5 STUNDEN

"Sehe ich das richtig? Haben die Handschuhe an? Die tragen Handschuhe beim Warmup? Das ist eine großartige Botschaft. Zwei gestandene Innenverteidiger", sagte Keane voll beißender Ironie.

Ronaldo schafft zweiten Hattrick für Manchester United

Auch Cristiano Ronaldo wurde zuletzt von Keane nicht verschont. Er habe von Ronaldo in den vergangenen fünf Jahren "nie so viele schwache Spiele am Stück" gesehen, hatte der TV-Kritiker kürzlich geurteilt.

Doch dann kam Tottenham. Und vor allem kam Ronaldo. Der 37-Jährige bezwang die Spurs beim 3:2-Sieg quasi im Alleingang. Ronaldo erzielte alle drei Tore für United - sein erster Hattrick im teufelsroten Trikot seit dem 6:0 gegen Newcastle United im Januar 2008.

Cristiano Ronaldo Fotocredit: Getty Images

Mehr als 14 Jahre später gelingt Ronaldo dieses Kunststück überhaupt erst zum zweiten Mal für Manchester und das in einer Zeit, die so gar nicht zu seiner einzigartigen Karriere passt.

Seit seiner Rückkehr im Sommer 2021 will CR7 nicht besonders viel gelingen. In den letzten zehn Spielen erzielte er ein mickriges Tor und das Verhältnis zu Trainer Ralf Rangnick sowie einigen Mitspielern wird in englischen Medien im besten Fall als "schwierig" bezeichnet.

Rund um das Derby gegen Manchester City hielt sich hartnäckig das Gerücht, Ronaldo habe freiwillig auf einen Einsatz verzichtet , da Rangnick nicht mit ihm für die erste Elf plante.

Manchester United feiert Wiederauferstehung von Ronaldo

Eine Woche später feiert Manchester United so etwas wie die Wiederauferstehung von Cristiano Ronaldo. Mit seinen Pflichtspieltoren 805, 806 und 807 ist er laut FIFA-Statistik jetzt der erfolgreichste Torschütze der Geschichte . Aus CR7 wird CR807.

Rangnick sprach von Ronaldos "bestem Spiel, seit ich hier Trainer bin. Es war eine fantastische Leistung."

Der Coach habe schon am Donnerstag geahnt, dass sein Starstürmer am Wochenende zu Großem fähig sein würde. "Er hat am Donnerstag so gut trainiert, dass ich da schon wusste, ihn von Anfang zu bringen. Ich habe auch erwartet, dass er trifft, aber nicht unbedingt dreimal", sagte Rangnick.

Kollege Paul Pogba wollte nicht viele Worte verlieren, als er von einem Reporter auf Ronaldos Leistung angesprochen wurde. "Wir müssen über Ronaldo eigentlich nicht reden. Solche Dinge macht nur der beste Stürmer der Geschichte", sagte der Franzose.

Tom Brady triff Cristiano Ronaldo

Auch der Gegner musste anerkennen, dass an diesem Tag kein Kraut gewachsen war gegen Ronaldo. "Er war in bester Verfassung, sehr aggressiv im Strafraum. Wenn er so drauf ist, ist es schwierig, ihn zu kontrollieren", sagte Spurs-Torhüter Hugo Lloris.

Und selbst Roy Keane hatte keine andere Wahl, als sich den Lobeshymnen anzuschließen: "Er hat mal wieder gezeigt, dass er ein Genie ist. Manchester United war wieder nicht besonders, aber Ronaldo war brillant."

Vielleicht hat Ronaldo ja die Anwesenheit einer Sport-Legende inspiriert. NFL-Superstar Tom Brady, siebenmaliger Super-Bowl-Champion, war im Old Trafford und traf Ronaldo nach dem Spiel sogar zu einem kleinen Plausch.

Der Football-GOAT trift den Fußball-GOAT- da kann nur was Gutes bei rauskommen.

Rangnick: "Arbeit mit Ronaldo eine Herausforderung"

Hattrick, Weltrekord, Keane-Lob, Brady-Meeting - diesen Samstag wird Cristiano Ronaldo so schnell nicht vergessen. Ob das aber schon die Wende war, wird sich erst in den nächsten Spielen zeigen.

Ronaldo hat bei Rangnick keinen Stammplatz. Das ist er nicht gewohnt und kann dem auch nichts abgewinnen. Das Verhältnis der beiden bleibt "schwierig".

"Es ist eine Herausforderung, mit ihm zu arbeiten", sagte Rangnick nach dem Spiel. "Aber er hat gezeigt, dass er immer noch die Qualität hat, um für einen Verein wie Manchester United zu spielen."

Ronaldo sollte schnellstmöglich wieder liefern. Am Dienstag zählt's: Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Atlético Madrid. Tottenham war wichtig, Atlético ist wichtiger. Für United. Für Rangnick. Und für Cristiano Ronaldo.

Das könnte Dich auch interessieren: ManCity angeblich kurz vor Haaland-Verpflichtung

Tuchel: “Kämpfen, solange wir genug Trikots haben”

Premier League Wegen Abramowitsch-Einbürgerung: Rabbiner in Portugal festgenommen VOR 7 STUNDEN