Seit seinem Wechsel vom FC Valencia nach England im vergangenen Jahr erzielte Torres in 43 Spielen für City 16 Tore. Gleich in seiner ersten Saison wurde er mit den Citizens Meister und erreichte das Champions-League-Finale.

In der laufenden Spielzeit fehlte Torres dem Tabellenführer aufgrund einer Fraktur im rechten Fuß bereits seit Mitte Oktober. In der Premier League absolvierte er nur vier von 19 möglichen Spielen.

Der FC Barcelona hinkt den eigenen Ansprüchen derzeit weit hinterher. In der Champions League schied der Klub in der Gruppenphase aus, in der Liga ist Barça nach 18 Spieltagen nur Siebter.

Bei der erhofften Aufholjagd fehlt vorerst Jordi Alba. Der Defensivspieler wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Dem 32-Jährigen geht es nach Klubangaben gut.

