So hieß es zuletzt in der "Mundo Deportivo": "In der Umkleide haben sie Coutinho satt." Dem Bericht zufolge sollen die Mitspieler zuletzt immer wieder Philippe Coutinhos Einstellung kritisiert haben.

Am vergangenen Wochenende habe sich Coutinho laut der Zeitung beim Auswärtsspiel bei Celta Vigo nun erneut Ärger eingehandelt.

Kurz vor Ende der ersten Halbzeit deutete sich bei Ansu Fati an, dass er verletzungsbedingt nicht mehr weiterspielen kann, weshalb Interimstrainer Sergi Barjuán Coutinho anwies, sich warmzumachen.

Anstatt sich jedoch über die Einsatzchance zu freuen, machte sich der Brasilianer eher lustlos auf den Weg und meckerte dem Bericht zufolge: "Es ist doch unnötig jetzt, es ist sowieso gleich Halbzeit."

Mitspieler sollen Gespräch mit Coutinho gesucht haben

Das kam beim Trainer offenbar nicht gut an, denn als Fati in der Halbzeitpause tatsächlich ausgewechselt werden musste, kam für ihn der 18-jährige Álex Balde in die Partie. Coutinho musste dagegen wieder auf der Bank Platz nehmen. Und blieb dort auch bis zum Schluss, während seine Mannschaft auf dem Feld noch einen 3:0-Vorsprung verspielte und sich letztlich mit einem 3:3 begnügen musste

Auf die Szene um Coutinho angesprochen, erklärte Barjuán nach dem Spiel lediglich: "Ich musste Entscheidungen fällen und er spielte heute nicht."

Dennoch ist klar, dass ihm die Lustlosigkeit des Brasilianers nicht gefallen haben dürfte. Und da war er in der Mannschaft offenbar nicht der einzige. Denn wie die "Mundo Deportivo" weiter berichtet, sollen einige Mitspieler nach dem Spiel das Gespräch mit Coutinho gesucht haben.

Newcastle United soll an Coutinho interessiert sein

Sollte sich der 29-Jährige auch unter dem neuen Trainer Xavi nicht durchsetzen können, dürfte ein Abgang im Winter immer wahrscheinlicher werden. Medienberichten zufolge soll unter anderem das neureiche Newcastle United am Mittelfeldspieler interessiert sein. Aber auch die Tottenham Hotspur und der FC Arsenal wurden bereits mit Coutinho in Verbindung gebracht.

Ein neues Pflaster wäre die Premier League für Coutinho in jedem Fall nicht. Der brasilianische Nationalspieler spielte bereits von 2013 bis 2018 für den FC Liverpool in England, ehe er für 135 Millionen Euro nach Barcelona wechselte. Es kann gut sein, dass dieses Kapitel für Coutinho schon bald wieder zu Ende sein wird.

