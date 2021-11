"Wir haben gutes Geld aus diesem Vertrag bekommen", begründete Rummenigge das Engagement mit der nationalen Fluggesellschaft Katars. Angeblich spült das Ärmelsponsoring dem Rekordmeister jährlich rund 20 Millionen Euro in die Kassen.

Für die Anhänger allerdings kein Grund, die Partnerschaft zu akzeptieren: Nicht zum ersten Mal hatten die Fans das Engagement kritisiert. "Dass die keinen vergleichbaren Standard mit Deutschland oder Europa haben, das ist bekannt", gab Rummenigge zu.

Zuletzt hatten Fangruppen einen Antrag beim Rekordmeister eingereicht, der künftig den Ausschluss von Engagements wie der Ärmelwerbung mit Qatar Airways einfordert. Initiator Michael Ott hatte gegenüber dem "SID" gesagt: "Wir wollen präventive Maßnahmen ergreifen, um einen neuen Abschluss zu verhindern."

In der Mitteilung der Anhänger warfen die Organisatoren dem Land schwere Menschenrechtsverletzungen und Korruption im Sport vor.

Rummenigge lobt Entwicklung in Katar

Diesbezüglich lobte Rummenigge allerdings die Entwicklungen im vorderasischen Emirat: "Man muss grundsätzlich auch sagen, dass in Katar von allen arabischen Staaten im Moment die besten oder die größten Verbesserungen da sind in Sachen Menschen- und Arbeitsrechte", so Rummenigge.

Zudem glaubt der frühere Bayern-Boss, dass der Fußball in der Lage sei, für Verbesserungen im Emirat zu sorgen.

Die Fans des FC Bayern München hatten am vergangenen Wochenende ein großes Banner in der Südkurve ausgerollt, auf dem das Katar-Sponsoring scharf kritisiert worden war. Darauf waren der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Präsident Herbert Hainer abgebildet.

Kritik der Fans des FC Bayern München am Sponsoring des Klubs aus Katar Fotocredit: Imago

