Lange sah es so aus, als könne Real Madrid den Königstransfer der Saison realisieren. Doch vor dem letzten Saisonspiel im Prinzenpark verkündete Kylian Mbappé am Samstagabend, dass er seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain verlängern würde - um drei Jahre. "Ich bin sehr zufrieden, in Frankreich zu bleiben, in Paris, in meiner Stadt", sagte der 23 Jahre alte Offensivstar.

Am Samstagabend reagierte die spanische Liga auf die Verlängerung des Weltmeisters von 2018 und drohte Beschwerden an. "Es ist ein Skandal, dass ein Klub wie PSG, der in der vergangenen Saison mehr als 220 Millionen Euro Verlust hatte, nachdem er in den abgelaufenen beiden Spielzeiten Verluste von 700 Millionen Euro angehäuft hat - sogar mit Einnahmen aus Sponsoring in sehr zweifelhafter Höhe - mit Kosten für Sportpersonal um die 650 Millionen für die Saison 21/22, so eine Vereinbarung treffen kann", vermeldete die Liga auf ihrer Homepage

Gleichzeitig seien Vereine, die einen Transfer mit Blick auf ihre Bilanz stemmen könnten, nicht in der Position, den Spieler zu verpflichten, kritisierte La Liga. Zudem habe die Liga bereits in der Vergangenheit Beschwerden bei der UEFA gegen den französischen Meister eingereicht, "in deren Folge die UEFA PSG streng sanktioniert hat, aber der CAS die Strafen in einem seltsamen Beschluss widerrufen hat."

Zudem richtete sich die Kritik an Klub-Präsident Nasser Al-Khelaifi: "Diese Art von Verhalten ist eine Gefahr für den europäischen Fußball auf dem gleichen Niveau wie die Super League." Dieses Verhalten beweise einmal mehr, dass ein staatlich geführter Klub die Regeln eines Sektors "so bedeutend wie der Fußball" weder respektiere noch respektieren möchte.

Urheber der Beschwerde ist offenbar Ligapräsident Javier Tebas.

