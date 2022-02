In einer umkämpften Begegnung kam Ex-Weltmeister Toni Kroos von Beginn an zum Einsatz und spielte durch.

Ebenfalls mit dabei war Gareth Bale. Der Waliser stand zuletzt vor 168 Tagen, am 28. August 2021, beim Sieg über Real Betis (1:0) für die Königlichen auf dem Platz.

Ad

Kurz vor Schluss verpasste der frühere Frankfurter Luka Jovic (90.+3) mit einem Lupfer an die Latte den Last-Minute-Siegtreffer. Am Dienstag bestreitet Madrid in der Königsklasse sein Achtelfinal-Hinspiel bei PSG.

Premier League Trotz Sanchos Treffer: Nächster Dämpfer für Rangnicks ManUnited VOR 3 STUNDEN

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Das gab es 46 Jahre nicht! Bayern mit historisch schlechter Halbzeit

(SID)

City-Trainer Guardiola warnt: "Können den Premier-League-Titel verlieren"

Ligue 1 PSG-Kandidat Zidane von Fans angefleht: "Geh' nicht nach Paris!" VOR 5 STUNDEN