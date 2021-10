Begonnen hat Williams' Serie am 34. Spieltag der Saison 2015/2016, im Spiel gegen Atletico Madrid wurde er in der 60. Minute eingewechselt.

Im internationalen Vergleich ist der ehemalige spanische Nationalspieler einer der wenigen Feldspieler, die eine solche Serie erreichen.

In Deutschland hält Torwart-Legende Sepp Meier den Rekord.

Für Bayern München stand er in der Bundesliga in 442 Spielen in Folge auf dem Rasen.

Auch in Italien und England halten mit Franco Tancredi (258) und Brad Friedel (310) zwei ehemalige Torhüter den Dauerbrenner-Rekord.

(SID)

