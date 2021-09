Der 31-Jährige hat seit dem Aus im EM-Achtelfinale Ende Juni gegen England aufgrund einer Schambeinverletzung kein Spiel mehr absolviert.

"Daher muss ich natürlich noch in den Rhythmus kommen. Aber das stört mich nicht wirklich. Ich bin froh, endlich wieder an den Punkt gelangt zu sein, an dem wir über Spielpraxis sprechen können", sagte der aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Kroos.

Erste Beschwerden hatte der Mittelfeldspieler schon im März.

Es sei für ihn aber schwierig gewesen, aufzuhören, so Kroos, "weil ich das Viertel- und Halbfinale der Champions League spielen musste und danach die Europameisterschaft".

(SID)

