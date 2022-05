Nachdem die Königlichen sowohl bei Erling Haaland als auch Kylian Mbappé leer ausgegangen sind, scheint man nun beim nächsten Topstar Ernst machen zu wollen.

Die Real-nahe Sportzeitung "Marca" schreibt, dass der spanische Meister die Offensivabteilung unbedingt um einen weiteren Angreifer ergänzen will. Mit Serge Gnabry wurden die Madrilenen schon häufiger in Verbindung gebracht, damals jedoch mit geringerer Priorität.

Ad

Die Vorzeichen haben sich bekanntlich geändert, zwei große Namen sind vom Markt. Dazu kommt, dass sich der deutsche Nationalspieler ernsthaft mit einem Abschied aus München beschäftigen soll. Nach Informationen von "Sport1" kann sich Gnabry einen Wechsel aus München durchaus vorstellen.

Premier League Skandal nach Platzsturm: Fans attackieren Villa-Keeper Olsen heftig VOR 3 STUNDEN

Wie bereits berichtet , soll sich der 26-Jährige zuletzt in München nicht mehr vollkommen wohl gefühlt haben. Demnach sei Gnabry, ähnlich wie Niklas Süle (Borussia Dortmund) und Robert Lewandowski (will den Klub verlassen) von der geringen Wertschätzung des Vereins enttäuscht gewesen.

Eurosport-Einschätzung: Sollte sich Bayern tatsächlich in der Causa Lewandowski nicht durchsetzen können, erscheint es unwahrscheinlich, dass man mit Gnabry einen weiteren Leistungsträger abgibt. Allerdings müsste man beim deutschen Nationalspieler wohl tiefer in die Tasche greifen, als angenommen, um den 26-Jährigen von einer Verlängerung seines im Juni 2023 auslaufenden Vertrags zu überzeugen. Gleichzeitig darf man das Interesse Reals nach zwei derben Transfer-Schlappen nicht unterschätzen. In erster Linie wird aber der Rekordmeister über die mittelfristige Zukunft des Nationalspielers entscheiden.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 30 Prozent

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Offiziell: Neuer verlängert beim FC Bayern

Meistertraum platzt dramatisch: So reagiert Klopp

Bundesliga Lewandowski-Berater spricht Klartext: "FC Bayern hat Robert verloren" VOR 3 STUNDEN