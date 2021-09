Piqué kam 2008 von Manchester United zum FC Barcelona. Im selben Jahr stieg Guardiola zum Trainer der ersten Mannschaft auf.

Zusammen verbrachten die beiden vier Jahre in Barcelona (2008 bis 2012). In dieser Zeit gewannen die Katalanen zweimal die Champions League sowie dreimal die spanische Meisterschaft und galten als bestes Team im Weltfußball.

Gegen Ende der gemeinsamen Zeit soll laut Piqué die Harmonie innerhalb der Mannschaft gelitten haben: "Wir erreichten einen Punkt der Spannung mit ihm und innerhalb der Umkleidekabine im Allgemeinen. Besonders die Rivalität mit José Mourinho hat ihm zu schaffen gemacht. Pep wollte die absolute Kontrolle über alles, was passierte" - inklusive des Privatlebens seiner Stars.

2012 holte Real Madrid mit Trainer Mourinho und 100 Punkten den Meistertitel – neun Zähler vor Barça. Guardiola verabschiedete sich nach der Saison und legte ein Sabbatjahr ein, bevor er beim FC Bayern München anheuerte.

Gerard Piqué mit Partnerin Shakira Fotocredit: Getty Images

"Ich habe in dem Jahr eine Menge Druck gespürt und wenn es einen Moment in meiner Karriere gab, in dem ich daran dachte den Verein zu verlassen, dann nach der Saison 2011/12", erzählte Piqué.

Mittlerweile spielt Piqué seine 14. Spielzeit in Barcelona und ist weiterhin Stammspieler in der Innenverteidigung. Sein Vertrag läuft noch bis 2024. Mit Popstar Shakira ist der 34-Jährige bis heute zusammen und hat mit der Kolumbianerin zwei Söhne.

