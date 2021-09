Chiellini, der bei der EM zum besten Abwehrspieler des Turniers gewählt wurde, zeigte sich vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen die Schweiz (0:0) beeindruckt von Akanji: "Ich war schon immer von Akanji fasziniert, da er immer noch mehr geben kann. Und meiner Meinung nach nähert er sich dem richtigen Alter, um wirklich seinen Höhepunkt zu erreichen."

Der Schweizer Nationalspieler brauche nur noch "den letzten Schritt", so der Europameister von 2021. "Wenn ich in den Ruhestand gehe, wird bald eine Stelle (bei Juventus Turin, Anm. d. Red.) frei. Es wird also Platz geben ...", meinte Chiellini.

Der Italiener wechselte 2005 vom AC Florenz zu Juventus Turin und absolvierte bislang insgesamt 536 Pflichtspiele für die Alte Dame. Im Sommer verlängerte er seinen Vertrag bei Juve bis 2023.

Bundesliga "Das war eine Enttäuschung": Als Sabitzer bei Bayern durchfiel VOR 20 STUNDEN

Akanji kam 2018 vom FC Basel zu Borussia Dortmund. Der Schweizer Nationalspieler hat beim BVB ebenfalls noch einen Vertrag bis 2023 - vom Zeitpunkt würde es passen. Es bleibt also nur noch abzuwarten, was Akanji und Juventus Turin von dem Vorschlag von Chiellini halten.

Das könnte Dich auch interessieren: Trotz Angebot: Agüero lehnte Messis Nummer 10 bei Barça ab

Skandal in Brasilien: Beamte wollen Argentinier vom Feld abführen

WM-Qualifikation CONMEBOL Der Superclasico wird zur Superfarce: "Die Welt macht sich lustig" VOR 20 STUNDEN