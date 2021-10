Trotz einer starken Europameisterschaft, bei der die englische Nationalmannschaft auch wegen der vier Torbeteiligungen von Sterling bis ins Finale vordrang, hat der Flügelspieler seinen Stammplatz bei Pep Guardiola eingebüßt. Bereits in der Schlussphase der vergangenen Saison spielte Sterling selten, in der laufenden Spielzeit stand er lediglich in zwei von sechs Ligaspielen in der Startelf.

Nach Information von "The Mirror" hatten die Citizens Sterling schon im Sommer bei den Tottenham Hotspur angeboten, um den geplanten Mega-Transfer von Harry Kane zu realisieren. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft im Juni 2023 aus.

Fußball "EM-Endrunde für alle": Motto und Logo der EM 2024 enthüllt VOR 12 STUNDEN

Nun soll der Angreifer Barça aus der Krise helfen. Das Team von Ronald Koeman startete schwach in die Ära nach Lionel Messi: Die Katalanen liegen derzeit nur auf Rang neun in der spanischen Liga und verloren erstmals seit knapp 40 Jahren die ersten beiden Spiele in der Königsklasse.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: PSG-Boss schießt gegen Real

Highlights: Rennes überrumpelt PSG nach der Pause - Messi im Alu-Pech

WM-Qualifikation Reizthema Fan-Nähe: Müller unterbricht DFB-Pressesprecher VOR 19 STUNDEN