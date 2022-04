Spaniens Rekordmeister Real Madrid liegt nach einer furiosen Aufholjagd weiter auf Titelkurs. Die Königlichen gewannen am Sonntag in LaLiga bei Verfolger FC Sevilla nach einer Machtdemonstration in der zweiten Halbzeit noch mit 3:2 (0:2).

Stürmerstar Karim Benzema erzielte in der Nachspielzeit den Siegtreffer (90.+2).

In der 77. Minute verweigerte Schiedsrichter Guillermo Cuadra Fernández dem vermeintlichen Ausgleich Reals durch Vinícius Junior (74.) nach Video-Studium noch die Anerkennung - der Brasilianer hatte den Ball zuvor wohl knapp unterhalb der Schulter mit dem Oberarm angenommen.

Fünf Minuten später machte es der eben erst eingewechselte Nacho Fernández besser und erzielte regelkonform das 2:2.

Benzema schießt Real Madrid doch noch zum Sieg

In der Nachspielzeit war es dann erneut Benzema, der den Ball nach Vorarbeit von Rodrygo über die Linie drückte. Es war der 25. Saisontreffer des Franzosen. Nach zehn Minuten Nachspielzeit war es dann geschafft für die Königlichen.

Real Madrid (75 Punkte) hat damit sechs Spieltage vor Schluss 15 Punkte Vorsprung auf den FC Barcelona, das allerdings noch zwei Spiele weniger absolviert hat.

Bei Madrid standen 2014er-Weltmeister Toni Kroos und der frühere Bayern-Star David Alaba fünf Tage nach dem dramatischen Halbfinal-Einzug in der Champions League gegen den FC Chelsea über die gesamte Distanz auf dem Platz.

Auch Atlético Madrid siegt dramatisch

Stadtrivale Atlético zog nach dem 2:1 (0:0) gegen Espanyol Barcelona in Unterzahl mit Barça nach Punkten gleich.

Yannick Carrasco verwandelte tief in der Nachspielzeit einen Handelfmeter nach Videobeweis (90.+10).

Zuvor hatte der belgische Nationalspieler den Meister in Führung gebracht (52.), Raul de Tomas glich drei Minuten nach der Gelb-Roten Karte gegen Atléticos Geoffrey Kondogbia aus (74.).

(mit SID)

