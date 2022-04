"Toni Rüdiger? Toni wer? Wer soll das sein?", antwortete Ancelotti auf eine entsprechende Nachfrage des TV-Senders "beIN Sports" mit einem Augenzwinkern. Im Anschluss erklärte der ehemalige Bayern-Coach: "Er ist aktuell ein Chelsea-Spieler, ich kann dazu also nichts sagen."

Mit seiner scherzhaften Aussage ließ Ancelotti dennoch Raum für Spekulationen. Seit einigen Tagen berichten diverse Medien übereinstimmend, dass sich der deutsche Nationalspieler mit Real mündlich auf einen Vierjahresvertrag geeinigt habe

Eine Ablöse wird für den Innenverteidiger indes nicht fällig. Rüdigers Vertrag bei den Blues läuft im Sommer aus, dass er den Klub verlässt, ist mittlerweile auch von offizieller Stelle bestätigt. "Er hat mich vor ein paar Tagen in einem persönlichen Gespräch informiert", sagte Rüdigers Noch-Trainer Thomas Tuchel jüngst und ergänzte: "Natürlich sind wir enttäuscht."

Rüdiger, der in Berlin geboren und in den Nachwuchsabteilungen von Borussia Dortmund und des VfB Stuttgart ausgebildet wurde, war im Sommer 2017 für 35 Millionen Euro von der AS Rom nach London gewechselt. In seiner Zeit bei Chelsea gewann er sowohl die Champions League als auch die Europa League und den FA Cup.

