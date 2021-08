Da Mbappés Vertrag nur noch bis 2022 datiert ist, kann PSG nur noch in dieser Transferperiode eine lukrative Ablösesumme für den Weltmeister von 2018 erwirtschaften.

Vergangene Woche wurde bereits darüber berichtet, dass der 22-Jährige PSG um die Freigabe gebeten haben soll. Demnach habe er auch bereits vor einigen Wochen angekündigt, dass er nicht mit Messi spielen wolle. Eine mögliche Option soll demnach Real Madrid sein.

Laut "Marca" geht ein möglicher Transfer des Franzosen zu den Königlichen bereits in die entscheidende Phase. Demnach wird Mbappé seinen Vertrag in Paris definitiv nicht über 2022 hinaus verlängern. Zudem soll Real Madrid noch in diesem Sommer ein Angebot für den PSG-Star über 150 Millionen Euro abgeben.

La Liga Bericht: Ancelotti will Ronaldo zu Real zurückholen VOR 4 STUNDEN

Diese enorme Summe könnte sich der verschuldete spanische Verein leisten, da die Klub-Bosse bis zu 20 Prozent auf ihr Gehalt verzichten würden. Hinzukommt, dass Real Madrid bislang nur geringfügig auf dem Transfermarkt aktiv gewesen sei. Ob das Geld am Ende tatsächlich für einen Mbappé-Transfer reichen wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Vergangenen Mittwoch auf der Vorstellungspressekonferenz von Messi erteilte PSG-Präsident Al-Khelaifi einem vorzeitigen Mbappé-Abgang allerdings noch eine Absage: "Er hat mir gesagt, dass er eine starke Mannschaft haben will, die hat er jetzt. Eine stärkere Mannschaft kann man nicht haben. Er hat keine Ausrede, etwas anderes zu tun, als zu bleiben."

Das könnte Dich auch interessieren: Bayern steigt angeblich in Haaland-Poker ein - Klausel höher als gedacht?

Nach Fehler gegen Gladbach: Nagelsmann nimmt Upamecano in Schutz

DFL-Supercup Ausgefallenes Design: Bayern präsentiert neues CL-Trikot VOR 5 STUNDEN