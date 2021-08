Trotz anhaltender Gerüchte wird Haaland diesen Sommer höchstwahrscheinlich nicht verkauft werden. Bereits im April schoben die BVB-Bosse einen möglichen Transfer einen Riegel vor - und Borussia Dortmund bleibt auch weiterhin hart und will den Norweger die laufende Spielzeit halten. Denn für den BVB ist der Norweger sportlich gesehen extrem wertvoll: In 61 Pflichtspielen traf der Torjäger bislang 62 Mal.

Haaland spielt seit Anfang 2020 in Dortmund und sein Vertrag läuft dort noch bis 2024. Dank einer Ausstiegsklausel, die bei rund 75 Millionen Euro liegt, könnte der Offensivakteur den Klub im Sommer 2022 verlassen.

Doch nach "Sport1"-Informationen kann diese Summe je nach Erfolgen bis zu 90 Millionen Euro ansteigen. Sein aktueller Marktwert liegt laut "Transfermarkt.de" bei 130 Millionen Euro - so gesehen, wären daher auch 90 Millionen Euro noch ein "Schnäppchen".

Laut dem Transfer-Insider Fabrizio Romano will der FC Bayern kommenden Sommer aktiv in den Transferpoker einsteigen und den norwegischen Shootingstar an die Isar holen. Das erklärte der Journalist auf seinem YouTube-Channel.

Haaland-Seite will alle Optionen prüfen

Erst vor Kurzem bestätigte Bayern-Boss Hasan Salihamidzic im Doppelpass bei "Sport1", dass sich der deutsche Rekordmeister grundsätzlich Interesse an Haaland hat. "Klar, das ist ein Topspieler, ein Superjunge, wie ich höre. Da schaut man hin", so der Bosnier, der aber auch weiß: "Das ist ein Topspieler, den die ganze Welt will - wahrscheinlich."

Die Haaland-Seite will offenbar bereits ab September alle möglichen Optionen prüfen und mit Blick auf das beste sportliche und finanzielle Gesamtpaket eine Entscheidung für kommenden Sommer treffen.

An Optionen sollte es dem Superstürmer jedenfalls nicht fehlen, denn die Liste mit Interessenten ist lang. Neben dem FC Bayern sollen unter anderem auch Manchester City, Manchester United, FC Chelsea, FC Barcelona und Real Madrid den 21-Jährigen auf dem Wunschzettel haben.

