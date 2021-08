Auch der spanische Ligachef Javier Tebas wies die Vermutungen zurück.

"Der 'Marsianer' (bekannt in der Welt des Fußballs) ist der neue Gast der Bar, die um 5 Uhr morgens schließt, und da er gerade angekommen ist, wird alles geglaubt, was er erzählt! Was für einen Unsinn wir derzeit hören", schrieb Tebas bei "Twitter".

Die "Mundo Deportivo" hatte zuvor berichtet, dass die "Königlichen" nach Möglichkeiten suchen würden, demnächst in der Premier League anzutreten.

Ligue 1 Es passiert! Messi absolviert Medizincheck - Rückennummer steht fest 10/08/2021 AM 12:09

Dies sei ein Anliegen von Reals Präsident Florentino Pérez.

Demnach sei man in Madrid unzufrieden, weil man erst zu spät erfahren habe, dass Teile der Liga an die Investmentgruppe CVC verkauft wurden . Real, der FC Barcelona, Athletic Bilbao und ein weiterer namentlich nicht genannter Klub hatten gegen den Teilverkauf gestimmt.

Zudem sei das Verhältnis besonders zwischen Pérez und Tebas angespannt, da Tebas als entschiedener Gegner der von Pérez gewünschten europäischen Super League gelte.

Unabhängig davon, ob es bei Real wirklich diese Absichten gebe, sei ein Wechsel aber ohnehin sehr unwahrscheinlich. Der Brexit habe laut dem Bericht der Zeitung die Möglichkeit für ausländische Mannschaften erschwert, in der Premier League antreten zu können.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: Wegen Verkauf von Anteilen: Real Madrid will LaLiga-Boss verklagen

Tuchel scherzt nach Lukaku-Transfer: "Bin sehr sauer darüber"

WM-Qualifikation Flick plant mit Müller, Reus und Hummels: "Die Besten werden eingeladen" 10/08/2021 AM 11:20