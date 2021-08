"Und vielleicht hat er noch mehr Gutes. Vielleicht kommt da aus Paris ...", erklärte Kroos weiter, ehe er pausierte, lachte und nachschob: "Wenn das tatsächlich passieren sollte – ich weiß es nicht -, wäre dieser ganze Messi-Deal sicher kein Nachteil für uns."

Der ehemalige deutsche Nationalspieler spielte damit auf das Interesse der Königlichen an Mbappé an. Der Weltmeister von 2018, dessen Vertrag noch bis 2022 gültig ist, soll laut "Gazzetta dello Sport" bereits in diesem Sommer in die spanische Hauptstadt wechseln wollen.

Ligue 1 Bundesligarückkehr von PSG-Star? Vewirrspiel um Draxler 16/08/2021 AM 14:08

Zuvor soll Mbappé gemeinsam mit Neymar und Messi dafür sorgen, dass die langersehnte Champions-League-Trophäe nach Paris geholt wird.

Kylian Mbappés Entscheidung wohl gefallen

Dies würde sich auch mit einem Bericht des spanischen Senders "Cadena SER" decken. Demnach habe Mbappé seinen PSG-Teamkollegen in der Kabine mitgeteilt, eine weitere Saison für das Starensemble von der Seine aufzulaufen.

Der 22-Jährige beuge sich dem Willen seines Klubs und wolle seinen Vertrag erfüllen.

Laut der Sportzeitung "Marca" soll Real die vorläufige Absage des Angreifers akzeptiert haben und sich mittlerweile nach kurzfristigen Alternativen auf dem Transfermarkt umsehen - und Mbappé eben fest für nächstes Jahr einplanen.

Das könnte Dich auch interessieren: Bleibt der BVB-Star auch 2022? Rose macht Hoffnung bei Haaland

Barça-Präsident Laporta: Darum war ein Messi-Verbleib nicht möglich

Ligue 1 Mbappé von PSG-Fans ausgepfiffen, Pochettino reagiert überrascht 15/08/2021 AM 09:27