Der ehemalige Dortmunder Alexander Isak traf per Elfmeter für San Sebastian (58.), Muniain erzielte in der Nachspielzeit in Unterzahl den Ausgleichstreffer für die Gäste. Nur wenige Minuten zuvor hatte Bilbaos Inigo Martinez Gelb-Rot gesehen (84.).

Am Nachmittag hatte sich bereits Meister Atletico Madrid gegen Real Betis Sevilla mit 3:0 (1:0) durchgesetzt. Atletico ist mit nun 22 Zählern vorerst auf einen Champions-League-Platz geklettert. Yannick Carrasco traf für Madrid (26.), das zuletzt zweimal Unentschieden gespielt hatte, zur Führung. German Pezzella erhöhte per Eigentor (63.), ehe Joao Felix für den Endstand sorgte (81.).

Ad

Serie A Nach Zusammenbruch bei EM: Eriksen wohl nie mehr für Inter GESTERN AM 11:23

(SID)

Real-Coach Ancelotti: "Wenn Hazard gehen will, soll er gehen"

Ligue 1 PSG dreht Spiel gegen Meister Lille - Messi angeschlagen raus 29/10/2021 AM 20:53