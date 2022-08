Laut dem Bericht verzichtete Aubameyang in der Vergangenheit auf einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst, obwohl der Verein diesen seinem Stürmer ans Herz gelegt hatte.

Der ehemalige Dortmunder ist nicht der erste Barça-Profi, der in den vergangenen Jahren ausgeraubt oder bestohlen wurde. Erst vor wenigen Wochen wurde Neuzugang Robert Lewandowski in seinem Auto vor dem Trainingsgelände überfallen

Am frühen Montagmorgen waren offenbar vier Täter über den Garten in das Anwesen von Aubameyang in Castelldefels, einer Küstenstadt südlich von Barcelona, eingedrungen.

Das Ehepaar wurde angeblich mit Eisenstangen und Schusswaffen bedroht und gezwungen , den Safe zu öffnen. Die Kinder des Stürmers sollen den Überfall miterlebt haben und Zeugen gewesen sein, wie ihre Eltern eine Stunde lang am Boden festgehalten wurden.

Aubameyang sagte zudem laut Medienberichten aus, dass er auch geschlagen worden sei. Angeblich wurde der Profi dabei am Kinn verletzt.

