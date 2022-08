Doch eine Einigung der beiden Vereine dürfte sich schwierig gestalten. Napoli will den 23-Jährigen, der schon beim VfL Wolfsburg unter Vertrag stand, für mindestens 130 Millionen Euro abgeben.

Selbst bei einem Tausch müsste United somit tief in die Tasche greifen, denn Ronaldos Marktwert (30 Mio. Euro) ist mittlerweile nicht mehr allzu hoch. Nach dem bevorstehenden Transfer von Antony (Ajax Amsterdam), der ebenfalls rund 100 Millionen Euro kosten wird, dürften die nötigen finanziellen Mittel auch bei den Red Devils knapp werden.

Zudem erklärte Osimhens Berater Roberto Calenda auf Twitter zu den Gerüchten: "Es gibt keine Verhandlungen, keinen Tausch."

Sein Klient wolle die Italiener nicht verlassen, betonte der Spieleragent: "Victor ist Spieler von Napoli und will mit dem Klub Champions League spielen, nachdem er sich voller Stolz mit seinen Mitspielern und dem Trainer sportlich dafür qualifiziert hat."

Seit 2020 spielt der junge Nigerianer in Neapel. Damals kam Osimhen für 75 Millionen Euro vom OSC Lille. In der vergangenen Saison erzielte der Mittelstürmer in 32 Spielen für Napoli 18 Tore (sechs Assists). Auch in der neuen Spielzeit traf Osimhen in drei Begegnungen bereits zwei Mal (eine Vorlage).

Eurosport-Einschätzung: Ein Tausch zwischen Neapel und United ist nach den Aussagen von Osimhens Berater keine Option. Daran wird auch Ronaldo-Berater Mendes nichts ändern können. Einzig eine Leihe könnte für Napoli interessant sein. Dann müsste Manchester aber den Großteil des Gehalts (angeblich bis zu 75 Prozent) übernehmen. Für Neapel spricht aus Sicht von Ronaldo, dass die Italiener in der Königsklasse spielen. Neben dem Serie-A-Klub ist wohl nur noch Sporting im Gespräch. Bis zum 1. September hat der Superstar Zeit. Dann schließt das Transferfenster.

Transfer-Wahrscheinlichkeit (nach Neapel): 30 Prozent

