Nur noch wenige Tage bleiben dem FC Barcelona, um die Neuzugänge des Sommers und einige bereits länger im Kader befindliche Spieler bei LaLiga zu registrieren.

Andernfalls würden Robert Lewandowski (ca. 50 Millionen Euro vom FC Bayern), Joules Koundé (50 Millionen vom FC Sevilla), Raphina (58 Millionen Euro von Leeds United), Andreas Christensen (ablösefrei vom FC Chelsea) und Franck Kessié (ablösefrei vom AC Mailand) zum Saisonstart gegen Rayo Vallecano fehlen.

Insgesamt bleibt den Katalanen noch bis zur Schließung des Transferfensters am 1. September um 23:59 Uhr Zeit, die Neuankömmlinge bei der Liga zu registrieren. Gelingt das nicht, wären diese die komplette Hinrunde nicht spielberechtigt.

Der absolute Worst-Case, der aber alles andere als Dystopie ist. Eurosport beantwortet die wichtigsten Fragen zum Barça-Chaos.

Wie funktioniert die Registrierung der Spieler?

Die spanische LaLiga erlaubt ihren Teams bis zu 25 Spieler für den Spielbetrieb anzumelden. Allerdings ist diese Möglichkeit an finanzielle Regularien gekoppelt. So wird für jeden Klub individuell eine Gehaltsobergrenze festgelegt, die sich am Vereinsbudget orientiert und den geschätzen Einnahmen aus TV-Geldern, Sponsoring-Verträgen und den Ausgaben orientiert. Wird diese Obergrenze überschrittren, können Spieler nicht registriert werden und stehen ihren Mannschaften somit nicht zur Verfügung.

Was ist das Problem des FC Barcelona?

Der FC Barcelona ist bekanntlich hoch verschuldet. Bei seinem Amtsantritt im März 2021 sprach Präsident Joan Laporta von 451 Millionen Euro Nettoschulden und rund 1,35 Milliarden Euro Bruttoschulden. Ein Jahr später, im März 2022, gab LaLiga bekannt, dass sich die Katalanen noch immer 144 Millionen Euro über der veranschlagten Gehaltsobergrenze von 97 Millionen Euro befindet.

Eine Summe, die sich "aus der Differenz zwischen den tatsächlichen Verlusten des Klubs und den von LaLiga im Mai 2021 geschätzten" ergibt, so Generaldirektor von LaLiga Javier Gomez gegenüber "Mundo Deportivo".

Zwar ist die neue Gehaltsobergrenze für die Saison 2022/23 noch nicht endgültig festgelegt, die Registrierung neuer Spieler ist aufgrund der Überschreitungen der Summe aus dem vergangenen Jahr (97 Millionen Euro) aber noch nicht berechtigt, neue Spieler zu registrieren. Wann LaLiga die Regularien für die kommende Spielzeit bekanntgeben wird, ist noch offen.

Was kann der FC Barcelona tun?

Die Katalanen müssen dringend ihre Schulden reduzieren. Das funktioniert am effektivsten durch den Verkauf von Spielern wie Frenkie de Jong, den der Klub seit Wochen loswerden will. Auch Gehaltsreduzierungen sind eine Möglichkeit.

Zudem generierte der Verein Einnahmen durch den Verkauf von zehn Prozent seiner LaLiga-Fernsehrechte an die globale Investmentfirma Sixth Street (667 Millionen Euro).

Diese Summe erkennt die Liga aber laut dem spanischen Radiosender "Cope" nicht komplett an. So soll Sixth Street bis jetzt nur 517 Millionen gezahlt haben, dem Verein fehlen daher weitere 150 Millionen Euro zur Erfüllung des Financial Fairplay, was Registrierungen der Spieler möglich machen würde.

Welche Deadlines gibt es?

Bis zum 1. September um 23:59 Uhr haben die Blaugrana noch Zeit, die Bedingungen der Liga zu erfüllen. Sollte bis dahin immer noch ein Defizit bestehen, könnten Neuzugänge erst wieder im Wintertransferfenster mit Start am 1. Januar 2023 für die kommende Rückrunde registriert werden.

Wie äußert sich der FC Barcelona?

Von Seiten des Klubs bemüht man sich, die Geschichte nicht allzu hoch zu hängen. Präsident Laporta erklärte laut Marca: "Wir haben verstanden, dass wir unsere Hausaufgaben machen und das Nötige zu tun haben, und deshalb werden wir in der Lage sein, Spieler ohne Probleme registrieren zu können. Ich bin optimistisch. Hoffen wir, dass LaLiga das auch so sieht."

