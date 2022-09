Laut der Berichte aus Spanien könnte der Argentinier dabei auch eine beratende Funktion als technischer Assistent erhalten, der mit dem Sportdirektor zusammenarbeitet.

Die andere, deutlich kompliziertere Option wäre eine Rückkehr als Spieler. Zwar läuft Messis Vertrag bei Paris Saint-Germain im kommenden Sommer aus, allerdings gibt es darin auch eine Option auf ein weiteres Jahr.

Finanziell stünden hinter einer Verpflichtung des Superstars ohnehin einige Fragezeichen. Gehaltstechnisch müsste Messi wohl auf einige Millionen verzichten. Bereits in diesem Sommer hatten die Katalanen Schwierigkeiten, Nezugänge wie Robert Lewandowski oder Jules Koundé aufgrund der hohen Schulden zu registrieren.

Auch sportlich könnte es für Trainer Xavi schwer werden, den Routinier in die Mannschaft einzugliedern, ohne jungen Stars wie Pedri, Ansu Fati oder Gavi Spielzeit und Entwicklungschancen zu nehmen.

Barça-Präsident Laporta: "Kapitel Messi noch nicht abgeschlossen"

Xavi soll aber ebenso wie Barça-Präsident Joan Laporta von einer möglichen Rückkehr Messis begeistert sein. Der aktuelle Coach spielte zehn Jahre lang neben dem Argentinier in Barcelona. Im Sommer hatte Laporta bereits klargestellt, dass das "Kapitel Messi noch nicht abgeschlossen ist". Der Superstar selbst, der bisher in Paris weder sportlich noch privat ganz angekommen sein soll, ist einem Comeback in Barcelona offenbar auch nicht abgeneigt.

Messi besitzt weiter sein Haus in Castelldefels und soll regelmäßig in seiner alten Heimat vorbeischauen. In dieser Saison läuft es für den Routinier bei PSG schon deutlich besser (sechs Tore, acht Assists in elf Spielen). Eine Rückkehr zu den Katalanen - egal in welcher Funktion - ist dennoch nicht ausgeschlossen. Der FC Barcelona bleibt Messis Herzensklub. 21 Jahre spielte der Superstar dort.

