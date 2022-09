Besonders 2018 wurde lange über einen möglichen Wechsel zu Real Madrid spekuliert. Damals soll auch der Stürmer selbst einen Transfer befürwortet haben. Doch die Verantwortlichen beim FC Bayern ließen Lewandowski nicht ziehen.

Real-Präsident Florentino Perez bestätigte seither mehrmals öffentlich, dass sich die Königlichen jahrelang um den Polen bemüht hätten.

Ad

Nun machte aber Barcelona das Rennen. Für rund 45 Millionen Euro (plus fünf Millionen Euro an Boni) holten die Katalanen Lewandowski zu sich.

Bundesliga "Erste Kontaktaufnahme": Kane und Bayern in Gesprächen VOR EINER STUNDE

In Barcelona knüpfte der 34-Jährige dann auch gleich an seine Spitzenleistungen aus Münchener Zeiten an. In bisher acht Pflichtspielen erzielte Lewandowski elf Tore (dazu zwei Vorlagen).

Bereits im August hatte der Pole kurz nach seinem Transfer über seine Entscheidung für Barcelona und gegen seinen einstigen Traum-Klub Real gesprochen. Bei "Sport1" meinte Lewandowski: "Die Gedanken und Wünsche eines Menschen können sich in so einer Zeitspanne auch ändern. Mit Real Madrid gab es früher mal Gespräche, aber daraus ist nichts geworden." Stattdessen fand der Torjäger nach acht Jahren in München bei Barça ein neues fußballerisches Zuhause.

Das könnte Dich auch interessieren: Hoeneß legt nach: Darum konterte er Rettigs Katar-Kritik

Flick konsterniert: "Die Zeit der Experimente ist vorbei"

UEFA Nations League Frankreich entrinnt dem Debakel - Rangnick steigt mit Österreich ab VOR 12 STUNDEN