Fußball

Real Madrid: Carlo Ancelotti nimmt die La-Liga-Pleite gegen Rayo Vallecano auf seine Kappe

Real Madrid hat mit einer 2:3-Pleite bei Rayo Vallecano die Tabellenführung in La Liga an Rivale Barcelona abgegeben. Trainer Carlo Ancelotti will die nahende WM nicht als Ausrede gelten lassen. Die Aussagen im Video.

00:01:00, vor 9 Minuten