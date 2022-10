Im 185. Liga-Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona erwischten die Königlichen einen Traumstart in die Partie und gingen nach zwölf Minuten durch Karim Benzema in Führung. Nachdem Barça-Torwart Marc-André ter Stegen gegen den Abschluss von Vinícius Júnior noch stark retten konnte, prallte der Ball zu Benzema, der aus zwölf Metern mit links zum 1:0 für Real vollendete.

Barcelona zeigte sich in der ersten Hälfte nur ein Mal wirklich gefährlich vor dem gegnerischen Tor, als Robert Lewandowski am langen Pfosten aus zwei Metern die große Ausgleichschance liegen ließ (26.).

Besser machte es knapp zehn Minuten später Federico Valverde: Der Uruguayer wurde an der Strafraumgrenze mit Übersicht von Ferland Mendy in Szene gesetzt und traf aus 18 Metern mit einem präzisen Flachschuss zur 2:0-Pausenführung in die linke Ecke (35.).

Nach der Pause spielte Real die komfortable Führung lange Zeit abgezockt runter und gewährte den bemühten Katalanen kaum Torchancen. In der Schlussphase keimte bei der Xavi-Elf nochmal kurz Hoffnung auf, als Ferran Torres nach Hackenvorlage des ansonsten glücklosen Robert Lewandowski aus kurzer Distanz zum Anschluss traf (83.).

Doch in der Nachspielzeit machte ein Real-Joker diese Hoffnung zunichte. Nach einem Foul von Eric Garcia am Brasilianer verwandelte Rodrygo den Elfmeter höchstpersönlich zum 3:1-Endstand (90.+2).

Die Stimmen:

Luka Modric (Real Madrid): "Wir sind mit dem Spiel sehr zufrieden, es war eine super Atmosphäre im Stadion. Wir wussten, dass wir in dem Spiel auch leiden müssen. Vorne haben wir unsere Chancen heute konsequent genutzt."

Jules Koundé (FC Barcelona): "Wir sind sehr enttäuscht. Ich denke, wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, haben bei den Kontern von Real aber nicht aufgepasst."

Das fiel auf: Überragender Auftritt von Kroos

Toni Kroos war im Clásico der absolute Chef im Mittelfeld. Der ehemalige Nationalspieler glänzte gegen das spielstarke Barça-Mittelfeld defensiv mit insgesamt acht Balleroberungen und einer guten Zweikampfquote von 63 Prozent. Immer wieder wurde Kroos von seinen Mitspielern als erste Anlaufstelle im Spielaufbau gesucht und verbuchte mit 71 Ballaktionen die meisten seines Teams.

Die Statistik: 77

Für Real Madrid war es der 77. Sieg in einem Liga-Clásico. Dem gegenüber stehen 73 Siege der Katalanen in La Liga.

