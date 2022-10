Von den eigenen Fans nach der Blamage gnadenlos beschimpft, vom gegnerischen Anhang gar mit "Absteiger"-Gesängen verhöhnt: Spätestens in diesem Moment dürfte Xabi Alonso seine Mammutaufgabe bei Bayer Leverkusen bewusst geworden sein. "Wir sind ganz tief in der Scheiße", schimpfte Mittelfeldspieler Kerem Demirbay nach dem 1:5 (0:1) bei Eintracht Frankfurt : "Wir müssen so schnell wie möglich diesen Verein da rausholen."