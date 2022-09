Zum 6. Spieltag in LaLiga forderte das in dieser Saison noch ungeschlagene Real Madrid den Stadtrivalen Atlético Madrid im Estádio Cívitas Metropolitano heraus. Mit fünf Siegen aus den ersten fünf Spielen im Gepäck reisten die Königlichen bei den Colchoneros an und strebten den erneuten Sprung an die Tabellenspitze, vorbei am FC Barcelona, an. Reals etatmäßiger Torjäger Karim Benzema musste verletzungsbedingt pausieren, die Offensive des Weißen Ballets war mit Vinícius Júnior, Rodrygo und Federico Valverde jedoch nicht viel weniger stark besetzt.

Zu Beginn der Partie kam jedoch der Gastgeber besser ins Spiel. Atlético agierte mit aggressivem Pressing und ließ Real kaum Luft zum Atmen. Felipe setzte bereits nach sechs Minuten die erste Duftmarke als der Brasilianer einen Kopfball oben auf das Tornetz wuchtete (6.). Speziell nach Standardsituationen wurde es in der Folge einige Mal brenzlig für die Königlichen, doch João Félix' Abschluss nach Unsicherheit von Courtois konnte im letzten Moment geblockt werden (13.).

Dann jedoch übernahm Real Madrid ging prompt in Führung. Valverde trug den Ball per Solo ins Angriffsdrittel, wenig später chippte Aurélien Tchouaméni einen Wahnsinnspass aus dem Fußgelenk genau in den Lauf von Rodrygo. Dieser hatte sich im Rücken der Abwehr davongeschlichen und donnerte die Kugel aus knapp zehn Metern per Halbvolley in die Maschen (18.). Traumtor!

Die Hausherren steckten jedoch nicht auf, versuchten weiter ihr Glück nach vorne. Antoine Griezmann, der zum ersten Mal seit in der laufenden Spielzeit in der Startelf der Rojiblancos stand, prüfte Thibaut Courtois mit einem Linksschuss aus etwa 20 Metern zentraler Position - doch Reals Keeper lenkte den Ball um den Pfosten (25.). Was folgte war die zweite weltklasse Aktion der Königlichen.

Mit einem schönen Doppelpass hebelten Luka Modric und Vinícius Júnior die rechte Abwehrseite der Colchoneros aus. Vinícius zündete den Turbo und war nicht mehr zu halten. Sein Abschluss aus kurzer Distanz klatschte an den Innenpfosten, doch der gut antizipierende Federico Valverde war mitgelaufen und verwertete den Abpraller aus spitzem Winkel zum 2:0 (36.). Kurz vor der Pause hielt Courtois den Vorsprung mit einer guten Parade gegen einen Linksschuss von Carrasco aus etwa zwölf Metern fest (40.), ehe es in die Kabine ging.

Nach der Pause war Atlético bemüht, die Kontrolle über das Geschehen an sich zu reißen, nach vorne sprang aber zu wenig dabei heraus. Wenn die Colchoneros gefährlich wurden, dann vor allem über Standards, doch Reals Defensive machte auch in der Verteidigung von Eckbällen und Freistößen einen guten Job.

So war der zweite Durchgang über weite Strecken geprägt von intensiven Zweikämpfen um den Ball, was Referee Monteiro mit ingesamt sechs Gelben Karten quittierte. In der Schlussphase regierte Diego Simeone und brachte nochmals frische Kräfte von der Bank, was sich prompt bezahlt machte. Nach einer Ecke griff Courtois ins Leere, worauf die Flanke von der Schulter des eingewechselten Mario Hermoso ins Tor prallte (82.). Plötzlich schien der Kampfgeist der Rojiblancos wieder entflammt, doch der Ausgleichstreffer wollte einfach nicht gelingen. Stattdessen holte sich Torschütze Mario Hermoso innerhalb von nur einer Minute erst die Gelbe und dann die Gelb-Rote Karte ab (89. und 90.+1).

Am Ende bringen die Königlichen den 2:1 Sieg souverän über die Zeit und so feierte Carlo Ancelotti im sechsten Ligaspiel den sechsten Sieg und führte Real Madrid wieder zurück an die Tabellenspitze.

Die Stimmen:

Diego Simeone (Trainer Atlético Madrid): "Ich bin zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft, die alles gegeben hat. Aber Gratulation an Real Madrid. Sie können tief verteidigen und trotzdem gut nach vorne spielen, sie haben eine erstklassige Entschlossenheit und haben ihre Torchance genutzt. Wir müssen auf unserem Spielansatz aufbauen, wir brauchen noch mehr Intensität im Spiel."

Carlo Ancelotti (Trainer Real Madrid): "Wir haben den Vorsprung von zwei Toren gut verteidigt. Wir mussten von hinten das Spiel aufbauen, den Ball zwischen den Linien suchen und vertikal spielen. Das haben wir bei den ersten beiden Toren auch gut gemacht. Uns fehlte aber ein bisschen der Wille, selbst aktiv nach vorne zu spielen"

Der Tweet zum Spiel:

Madrid trägt nur eine Farbe - und die ist zumindest an diesem Abend das Weiß der Königlichen. Vinícius Júnior und Valverde bejubeln das 2:0 für Real Madrid.

Das fiel auf: Königliche Kaltschnäuzigkeit

Zwei hochkarätige Chancen erspielte sich Real Madrid im Verlauf der 90 Minuten gegen Atlético und erzielte daraus die zwei spielentscheidenden Treffer.

Die Statistik: 553

Atléticos Koke bestritt heute bereits sein 553. Spiel und avancierte damit mit gerade einmal 30 Jahren zum Rekordspieler für die Rojiblancos.

