"Es ist eine Entscheidung des Vereins aus Gründen, die im Interesse des Vereins, des Images und der Öffentlichkeitsarbeit liegen, und sie ist getroffen worden. Memphis hat es verstanden", sagte der Präsident bei der Pressekonferenz nach der Vorstellung.

Zugleich schwärmte Laporta vom Neuzugang, der für 45 Millionen Euro plus bis zu fünf Millionen Euro Bonuszahlungen vom FC Bayern nach Barcelona kam. "Heute ist ein historischer Tag für Barça. Die Culés sind stolz darauf, dass Robert für Barça spielen will", so der Barcelona-Boss.

Welche Nummer nun Depay erhält, wurde nicht geklärt. Allerdings könnte die Wegnahme der Nummer neun auch als weiterer Hinweis auf einen bevorstehenden Wechsel verstanden werden.

Denn der Niederländer spielt in den Planungen von Barça-Coach Xavi keine Rolle mehr. Tottenham Hotspur soll Interesse zeigen.

Bei der US-Tour der Katalanen hatte Lewandowski noch die Rückennummer 12 getragen, doch seine Wunschnummer soll sogar Bestandteil seiner Vetragsklauseln gewesen sein.

Lewandowski hingegen darf sich auch in Barcelona über seine Lieblingsrückennummer freuen. Bereits beim BVB als auch bei den Bayern ging der 33-Jährige mit der "9" auf Torejagd. Alles andere hätte auch nicht zu seiner Marke "RL9" gepasst.

