Binnen weniger Tage trafen der FC Liverpool und der FC Arsenal an der Anfield Road zum zweiten Mal aufeinander. Nach dem 3:1-Sieg der Reds in der Liga warfen sowohl Jürgen Klopp als auch Mikel Arteta die Rotationsmaschine an und veränderten ihre Anfangsformationen im Vergleich zum Ligaduell jeweils auf zahlreichen Positionen. So behielten auf Liverpooler Seite nur Virgil van Dijk sowie Mohamed Salah, bei Arsenal lediglich Bernd Leno, Granit Xhaka und Rob Holding ihre Plätze in der Anfangself.