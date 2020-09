In der 77. Minute, Tottenham lag nach dem Treffer von Chelseas Timo Werner (19.) 0:1 zurück, konnte Dier es nicht mehr halten. "Ich hatte Bauchschmerzen", sagte der Engländer nach der Partie: "Es ist einfach zu schlimm geworden." Also sagte Dier seinen Defensivkollegen Pierre-Emile Höjbjerg und Toby Alderweireld schnell Bescheid und stürmte vom Platz, um sich in der Kabine zu erleichtern. "Wenn du musst, dann musst du", sagte er.