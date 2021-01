Tottenham unterstrich bereits in der Anfangsphase seine Ambitionen auf den ersten Triumph in dem Wettbewerb seit seinem vierten Ligapokalsieg vor 13 Jahren. Nach der Führung durch den Franzosen Moussa Sissoko (12.) kontrollierten die Londoner, die am vergangenen Samstag in der Premier League durch das 3:0 bei Aufsteiger Leeds United ihren ersten Punktspielsieg seit dem 6. Dezember gefeiert hatten, die Begegnung trotz eines wegen Abseits nicht anerkannten Tores für Brentford zu Beginn der Schlussphase.