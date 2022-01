Nach dem in Unterzahl hart erkämpften torlosen Hinspielremis an der Anfield Road meldete sich Arsenal vor heimischem Publikum bereits nach fünf Minuten mit einem Lattentreffer im Spiel an. Alexandre Lacazettes Freistoß von der Strafraumgrenze lenkte Liverpool Keeper Caoimhin Kelleher mit den Fingerspitzen noch an den Querbalken (5.). Nach einer Viertelstunde hatte auch die Liverpool-Elf den Torschrei das erste Mal auf den Lippen, Joel Matips Treffer nach einer Ecke wurde aber wegen einer knappen Abseitsstellung des Ex-Schalkers aberkannt (14.).

Kurz darauf jubelten die Reds erneut und dieses Mal zählte der Führungstreffer auch: Diogo Jota nahm vom linken Flügel Tempo auf, marschierte unter freundlichem Begleitschutz der Arsenal-Abwehr bis an den Strafraum und erwischte Arsenal-Keeper Aaron Ramsdale mit einem relativ harmlosen Flachschuss in die linke Ecke auf dem falschen Fuß (19.). Die Klopp-Elf verwaltete die Partie anschließend gegen über weite Strecken passive Gunners ohne große Probleme und nahm die knappe Führung mit in die Pause.

Der zweite Durchgang startete munter mit großen Gelegenheiten auf beiden Seiten: Für die Gunners setzte Lacazette seinen freistehenden Abschluss aus 13 Metern knapp drüber (49.). Auf der Gegenseite vergab der 17-Jährige Kaide Gordon aus fünf Metern zunächst kläglich (52.), wenig später traf der für Matip eingewechselte Ibrahima Konaté nach einer Ecke mit seinem wuchtigen Kopfball nur den Pfosten.

Eine Viertelstunde vor Spielende sorgte schließlich erneut der überragende Jota für die Entscheidung. Nach einem langen Ball von Trent Alexander-Arnold nahm Jota die Kugel mit der Brust mit und überlupfte anschließend Ramsdale technisch anspruchsvoll zum 2:0-Endstand (77.). Für den unrühmlichen Schlusspunkt aus Arsenal-Sicht sorgte in der 90. Minute Thomas Partey, der sich binnen drei Minuten zwei Gelbe Karten abholte und nur 16 Minuten nach seiner Einwechslung schon wieder vom Feld musste.

Im Finale des Carabao Cups kommt es damit am 27. Februar im Wembley Stadium zum deutschen Trainerduell zwischen Jürgen Klopps Liverpool und dem FC Chelsea um Coach Thomas Tuchel.

Das fiel auf: Positionswechsel lassen Arsenal verzweifeln

Liverpools Positionsspiel in der gegnerischen Hälfte bereitete Arsenal an diesem Abend große Probleme. Immer wieder ließen sich vor allem Firmino und Jota aus der Spitze tief fallen und erzeugten so in ihrem Rücken Räume, die die beiden Außenverteidiger Alexander-Arnold und Robertson dankend nutzten. Liverpools Variabilität im letzten Drittel erzeugte bei Arsenal immer wieder große Abstimmungsprobleme in der Defensive, wodurch die Arteta-Elf über weite Strecken keinen Zugriff auf die immer wieder rochierenden Angreifer der Gäste hatte.

Liverpool ist wettbewerbsübergreifend in seinen letzten 39 Spielen ungeschlagen, wenn die Klopp-Elf zur Pause führte. Zuletzt verloren die Reds 2018 in der Champions League bei der AS Roma nach einer Halbzeitführung.

