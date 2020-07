Niko Kovac ist neuer Trainer beim französischen Erstligisten AS Monaco. Der Ex-Coach vom FC Bayern München und Eintracht Frankfurt hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Der Kroate wird am Montag sein erstes Training leiten. Kovac hatte Jupp Heynckes zur Saison 2018/19 bei den Bayern beerbt. In seinem ersten Jahr holte er das Double. Im Fürstentum folgt er auf Robert Moreno.

Zu den drei Jahren erhält Kovac die Option auf eine Verlängerung. "Wir freuen uns sehr, Niko Kovac im Klub willkommen zu heißen. Mit dieser Saison beginnt für die AS Monaco ein neues Kapitel mit einer sportlichen Ausrichtung im Einklang mit den Zielen des Vereins. ", erklärte Monacos Vize-Präsident Oleg Petrov in dem offiziellen Statement.

Bundesliga Bayern-Boss mit Seitenhieben auf Schalke und Kovac 05/07/2020 AM 10:48

Kovac hatte Jupp Heynckes zur Saison 2018/19 beim FC Bayern beerbt und in seinem ersten Jahr das Double geholt. Nach einem enttäuschenden Start in die Folgesaison und der 1:5-Niederlage bei seinem früheren Arbeitgeber Frankfurt, mit dem er 2018 den DFB-Pokal gewonnen hatte, wurde Kovac in München Anfang November entlassen. Sein Co-Trainer Hansi Flick ersetzte ihn.

Moreno, der den Job in Monaco erst zu Jahresbeginn übernommen hatte, war die Entscheidung bereits am Samstag mitgeteilt worden. Laut "L'Équipe" musste er gehen, weil er nicht zur neuen Philosophie des Klubs passte. Die Monegassen beendeten die wegen der Coronakrise abgebrochene Spielzeit in der Ligue 1 auf dem neunten Tabellenplatz.

Kovac war in den vergangenen Monaten immer wieder mit verschiedenen Klubs in Verbindung gebracht worden. Auch bei den Bundesligisten Borussia Dortmund und Hertha BSC galt der frühere kroatische Nationaltrainer als Kandidat.

Das könnte Dich auch interessieren: So bereitet sich Bayern auf die Mission Triple vor

(mit SID)

Play Icon WATCH Valverde, Kovac & Co.: Diese Top-Trainer mussten gehen 00:01:15

Bundesliga Buli-Start ohne Rekordmeister? Bayern und Co. droht Terminchaos 19/06/2020 AM 12:41