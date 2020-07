Der FC Bayern München nimmt am Montag das Training wieder auf - mit einem klaren Ziel: Am 23. August will der Rekordmeister in Lissabon das zweite Triple der Vereinsgeschichte feiern. Akribisch bereitet Trainer Hansi Flick sein Team auf die finale Phase der Champions League vor. Die Zuversicht bei den Münchnern, das zweite Triple nach 2013 zu holen, ist groß.

Manuel Neuer, Thomas Müller und Co. legten noch einmal kurz die Beine hoch - bevor für die Stars von Bayern München der letzte Teil der Mission Triple beginnt. Am Montag startet der deutsche Fußball-Rekordmeister nach einem 15-tägigen Kurzurlaub wieder mit der Vorbereitung. Der Auftrag ist klar: Der FC Bayern will eine verrückte Geister-Saison nach Meisterschaft und Pokalsieg am 23. August in Lissabon mit dem Triumph in der Champions League krönen.

"Wir haben noch einen dritten Pokal, in dem wir natürlich auch große Ziele haben", hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge schon bei der Double-Feier betont: "Alle, die 2013 schon dabei waren, wissen, dass es ein langer und schwieriger Weg ist. Aber wenn ich euch in den letzten Wochen und Monaten so beobachtet habe, ist es ein Weg, der möglich ist."

Große Zuversicht beim FC Bayern

Er freue sich, sagte Trainer Hansi Flick, "mich mit der Mannschaft auf das nächste Ziel vorbereiten zu können - das ist natürlich das Finale der Champions League". Die Zuversicht bei den Münchnern, das zweite Triple nach 2013 zu holen, ist groß. "Natürlich hat unsere Mannschaft diesen Titel im Kreuz", unterstrich unlängst Präsident Herbert Hainer. Man arbeite ab sofort "an der Kür", sagte auch Nationalspieler Leon Goretzka. Doch der Weg zum Finale im Estadio do Sport Lisboa e Benfica ist noch weit.

Entsprechend akribisch bereitet Flick sein Team auf die finale Phase der Königsklasse vor. Nach einem Corona-Test am Montag steht am Dienstag und Mittwoch Cyber-Training auf dem Programm. Nach weiteren Corona-Tests folgt anschließend der Übergang ins Kleingruppen- (ab 23. Juli) und Mannschaftstraining (ab 26. Juli). Am 8. August wird es im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea (Hinspiel 3:0) dann erstmals ernst.

Im Erfolgsfall träfen die Bayern bei der Endrunde in Lissabon am 14. August auf den Sieger des Duells zwischen dem SSC Neapel und dem FC Barcelona (1:1), im Halbfinale (19.8.) wäre Manchester City mit Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola ein möglicher Gegner.

Doch zunächst gehe es ausschließlich um Chelsea, sagte Thomas Müller: "Noch treffen wir nicht auf Neapel oder Barcelona. Das Kommentieren ungelegter Eier überlasse ich daher lieber anderen."

Auch Flick denkt "Schritt für Schritt". Er hofft angesichts der Herausforderungen gegen die "ganz, ganz Großen", dass es seine Profis in den wenigen freien Tagen geschafft haben, "sich mental zu erholen und neue Energie freizusetzen". Zumal es beim Final-Turnier immer nur ein K.o.-Spiel geben wird. "Die One-Leg-Spiele sind nicht so einfach. Du musst auf den Punkt fit sein", sagte der Bayern-Coach: "Trotzdem habe ich Vertrauen, dass die Mannschaft das umsetzen kann."

Sané noch nicht spielberechtigt

Ab Montag sind auch die drei Neuzugänge Leroy Sané, Tanguy Nianzou und Alexander Nübel beim Training dabei. Doch auf die Hilfe des Wunschspielers Sané kann Flick in der Champions League noch nicht bauen: Der 24-Jährige von Manchester City ist nicht spielberechtigt.

Dafür steht der monatelang verletzte Nationalspieler Niklas Süle nach einem Kreuzbandriss wieder voll zur Verfügung. Der 24-Jährige absolvierte wie Sané in den letzten Tagen sogar Sonderschichten, um einsatzbereit zu sein. Auch die drei Leihspieler Philippe Coutinho, Ivan Perisic und Alvaro Odriozola gehören bis zum Ende der Champions-League-Saison noch zum Bayern-Kader.

Offen ist dagegen die Zukunft von Thiago, der angeblich kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool steht. Auch um Abwehrchef David Alaba hatte es zuletzt einige Wechselgerüchte gegeben.

