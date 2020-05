PSG-Star Kylian Mbappé ist zum Torschützenkönig der abgebrochenen Ligue-1-Saison ernannt worden, obwohl auch Wissam Ben Yedder von der AS Monaco dieselbe Anzahl an Treffern (18) erzielt hatte. Der Grund dafür liegt in einer besonderen Regelung der französischen Spitzenliga. Bei Torgleichheit zwischen zwei oder mehr Spielern entscheidet laut "L'Équipe", wie die Tore erzielt wurden.

In anderen Ligen werden die Anzahl der Spiele, in denen die Tore geschossen wurden, als Entscheidungsfaktor herangezogen, sollte Torgleichheit herrschen. In der Ligue 1 wird dagegen die Art und Weise der Treffer bewertet, wie die französische Zeitung berichtet.

Mbappé kam dabei offenbar zugute, dass er alle seine 18 Tore aus dem Spiel heraus erzielt hatte. Ben Yedder dagegen führte von seinen Treffern drei als Strafstoß aus. Daher ging der Titel des Torschützenkönigs nur an den Weltmeister von Paris Saint-Germain.

Auch der beste Vorlagengeber der Spielzeit wurde gekürt. Dabei gab es aber im Gegensatz zu den Torschützen einen klaren Gewinner, ebenfalls von PSG: Ángel Di María. Der Argentinier hatte am Ende 14 Assists auf seinem Konto.

