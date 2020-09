Bakayoko war vergangene Saison an den AS Monaco ausgeliehen. Zuvor spielte er eine Saison als Leihgabe beim AC Mailand. Der Serie-A-Klub hatte offenbar auch Interesse gehabt, den 26-Jährigen erneut unter Vertrag zu nehmen, soll sich finanziell allerdings mit dem Premier-League-Klub nicht einig geworden sein. Bakayoko steht bei den Blues noch bis 2022 unter Vertrag.

PSG-Sportdirektor Leonardo kämpft dem Bericht zufolge mit harten Bandagen, denn er will eine kostenlose Leihe für den Franzosen. Chelsea hingegen möchte für die Ausleihe Geld kassieren. Der Kontakt zwischen den beiden Parteien wurde offenbar schon vor längerer Zeit hergestellt, doch die Gespräche seien erst vor wenigen Tagen aufgenommen worden. Von PSG werde demnach ein verbindliches Angebot erwartet, aber auch der AC Milan soll mit im Rennen sein - und angeblich durchaus eine Leihgebühr bezahlen wollen.

"RMC" berichtete bereits zuletzt, dass Paris Saint-Germain Interesse an Rüdiger hat. Nun soll am besten direkt ein doppelter Transfer erfolgen. Auch nach "Telegraph Sport"-Informationen sollen die beiden Klubs an einem Doppel-Wechsel interessiert sein.