Thomas Tuchel sagte höflich "Merci" und verschwand mit einem Abschiedsgruß in die Weihnachtsfeiertage. "Au revoir!", auf Wiedersehen! Gemeint waren nach dem Pflichtsieg gegen Racing Straßburg (4:0) die Teilnehmer der Pressekonferenz. Doch die Liste der Adressaten, die sich vom deutschen Trainer von Paris St. Germain angesprochen fühlen durften, stellte sich im Nachgang als deutlich länger heraus.

Ein Wiedersehen im Parc des Princes wird es nicht geben. Die Wege von Tuchel, seiner Mannschaft, den Fans und der Stadt trennen sich - seine Zeit an der Seine endet. Die offizielle Bestätigung der Entlassung blieb über Weihnachten zwar aus und war auch am Sonntag noch nicht verkündet.

25/12/2020 AM 12:11

Mbappé bedankt sich bei Tuchel: "So ist das Gesetz des Fußballs"

Weltmeister Kylian Mbappe nahm die Stellungnahme des Vereins aber bereits vorweg. "So ist leider das Gesetz des Fußballs, aber niemand wird Ihre Zeit hier vergessen", schrieb der 22 Jahre alte Torjäger auf seinem "Instagram"-Account: "Sie haben ein gutes Kapitel in der Geschichte des Klubs geschrieben, und ich danke Ihnen."

Bereits an Heiligabend hatten "L'Équipe", der Radiosender "RMC" und die "Bild"-Zeitung von der Entlassung des 47-jährigen Tuchel berichtet. Sein Nachfolger hat demnach Stallgeruch. Der Argentinier Mauricio Pochettino, bis 2019 als Teammanager für Tottenham Hotspur in der Premier League tätig und zwischen 2001 und 2003 Spieler in Paris, soll Tuchel beerben.