Die Gruppenphase der Champions League hatte PSG vor RB Leipzig und Manchester United als Erster abgeschlossen, in der Ligue 1 rangiert der Hauptstadtklub und Serienmeister zum Jahresende nach 17 von 38 Spieltagen einen Punkt hinter Olympique Lyon und OSC Lille jedoch nur auf Platz drei. Gegen die beiden Widersacher hatte PSG in der Hinrunde nicht gewinnen können (0:1, 0:0).

19/12/2020 AM 12:07

Demba Ba: Scharfe Kritik an Tuchel nach Rassismus-Vorfall

Noch am Mittwoch hatte sich Tuchel nachdenklich und zugleich kritisch über sein Trainerdasein bei PSG geäußert. "Ich weiß nicht, ob es immer höher, höher, höher sein muss. Ich mag Fußball einfach. Und in einem Klub wie hier ist es nicht immer nur Fußball", sagte der 47-Jährige im Interview mit "Sport1".

An manchen Tagen denke er sich, "es könnte doch so einfach sein. Es war doch nur eine Auswechslung. Wieso ist das jetzt hier zwei Wochen das Thema? Ich denke mir da schon: Ich will doch nur Trainer sein."