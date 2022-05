Das Wechseltheater um Kylian Mbappé hält die Fußballwelt seit Monaten in Atem - nun soll sich der Superstar entschieden haben.

Wie französische und spanische Medien übereinstimmend berichten, wechselt der Weltmeister von 2018 nicht wie lange Zeit angenommen in die spanische Hauptstadt zu Real Madrid, sondern verlängert seinen am 30. Juni 2022 auslaufenden Vertrag in Paris.

Ad

Unterschrieben ist der Vertrag, der eine Gültigkeit von weiteren drei Jahren bis 2025 haben soll, aber noch nicht.

Ligue 1 Mbappé bekommt Monster-Angebot von PSG - Entscheidung wohl gefallen GESTERN AM 11:35

Am Sonntag soll die Entscheidung offiziell verkündet werden.

Das könnte Dich auch interessieren: Mbappé bekommt Monster-Angebot von PSG - Entscheidung wohl gefallen

"Wir sind nicht blind!" Klopp über möglichen Mbappé-Transfer

Ligue 1 Real oder PSG? Mbappé-Entscheidung soll am Sonntag verkündet werden GESTERN AM 09:45