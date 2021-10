Dass Messi irgendwann mal in Paris landen würde, war für den 34-Jährigen unvorstellbar. Seitdem er 2000 mit nur 13 Jahren aus Rosario zu Barcelona wechselte, gab es für den Argentinier nie eine andere Mannschaft als sein Herzensklub.

Unzählige Erfolge feierte "La Pulga" dort und entwickelte sich bis heute zur wohl größten Vereinslegende. Nach seinem Urlaub nach der Copa América kehrte er nach Barcelona zurück und wollte sich auf die neue Saison vorbereiten. Doch dann veränderten sich die Umstände und Messi wurde vor andere Tatsachen gestellt.

"Ich hatte die Idee, meinen Vertrag zu unterschreiben und sofort mit dem Training anzufangen. Ich dachte, alles sei geregelt und es fehlte nur noch meine Unterschrift. Aber als ich in Barcelona ankam, wurde mir gesagt, dass es nicht mehr möglich sei, dass ich nicht bleiben könne und ich mir einen anderen Verein suchen müsse, weil Barça nicht die Mittel habe, mit mir zu verlängern", berichtet der Argentinier.

Messis Pläne änderten sich und er musste einen neuen Verein finden. Bei einem Superstar wie ihm jedoch mangelte es nicht an Angeboten: "Ich hatte das Glück, von mehreren Klubs kontaktiert worden zu sein und einer davon war Paris Saint-Germain. Ich habe andere Angebote erhalten, aber ich muss zugeben, dass wir uns schnell mit PSG geeinigt haben."

In Paris noch nicht ganz angekommen

In Paris habe er jedoch noch Anpassungsschwierigkeiten. "Im Moment, muss ich gestehen, bin ich noch ein bisschen verloren", sagte der argentinische Ausnahme-Fußballer. Verübeln kann man es ihm wahrlich nicht, denn der sportliche und private Wechsel nach über 20 Jahren in Barcelona ist nicht in ein paar Wochen zu bewerkstelligen.

So etwas braucht Zeit, das weiß auch Messi: "Ich muss die Stadt jetzt kennenlernen, um mich leichter zurechtzufinden. In Barcelona hatte ich meine Gewohnheiten, ich kannte jede Ecke, ich bin oft an dieselben Orte gegangen."

Momentan lebt Messi mit seiner Frau und seinen Söhnen noch in einem Nobelhotel an der Seine. Verständlich, dass man unter den Umständen noch "nicht ganz angekommen" ist.

