Dann verlor der Tabellenführer Torhüter Keylor Navas, der im Kung-Fu-Stil Ludovic Blas abräumte und dafür die Rote Karte erhielt (65.).

Randal Kolo Muani (76.) glich für die Gäste aus.

Ad

Ein Eigentor von Dennis Appiah (81.) und der Messi-Treffer (87.) bescherte den Parisern doch noch den zwölften Saisonsieg und eine gelungene Generalprobe für das Champions-League-Spiel am Mittwoch (21:00 Uhr im Liveticker ) bei Manchester City.

Bundesliga Adli sei Dank: Leverkusen beendet Ergebniskrise VOR 4 STUNDEN

In der Königsklasse ist PSG noch ungeschlagen, in der Ligue 1 steht lediglich eine Niederlage mit 0:2 bei Stade Rennes am 3. Oktober zu Buche.

Das könnte Dich auch interessieren: 1:4! ManUnited blamiert sich in Watford - Druck auf Solskjaer steigt

(SID)

Klopp schimpft über WM-Quali: "Ich hasse Länderspielpausen"

Premier League Dominantes Chelsea fegt Leicester souverän vom Rasen VOR 6 STUNDEN