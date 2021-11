In einer von Manchester United desolat gespielten ersten Hälfte gingen die Hausherren durch Joshua King (28.) und Ismaila Sarr (44.) mit einer 2:0-Führung in die Kabine.

Dabei hatte die Solskjaer-Elf sogar noch Glück. Sarr scheiterte in der 8. Minute zunächst per Elfmeter an United-Schlussmann David de Gea. Nachdem der VAR eingeschritten war, wurde der Strafstoß wiederholt. Erneut versagten Sarr die Nerven, erneut parierte de Gea.

Kurz nach der Pause war es Donny van de Beek, der Manchester kurz nach seiner Einwechslung mit dem Anschlusstreffer (50.) hoffen ließ.

United erhöhte in der Folge das Tempo, wurde jedoch durch die Gelb-Rote Karte (69.) für Harry Maguire ausgebremst - und kassierte in der Schlussphase zwei Kontertore durch Joao Pedro (90.+2) und Emmanuel Dennis (90.+6).

"Er muss weg!" Fans fordern Entlassung von Solskjaer

Ole Gunnar Solskajer vor dem Rauswurf bei Manchester United

Es war die fünfte Niederlage aus den letzten sieben Ligaspielen für die United - und offenbar eine mit Folgen für Trainer Ole Gunnar Solskjaer. Mehrere englische Medien berichten, dass der Norweger zum letzten Mal auf der Bank der Red Devils saß.

Unmittelbar nach dem Spiel fand eine Krisensitzung der Klubführung statt. Zwar steht eine offizielle Bekanntgabe der Entlassung Solskjaers noch aus, doch laut "Sun" und "Daily Mail" wird dies in den kommenden 48 Stunden passieren. Solskjaer und seine Mitarbeiter aus dem Trainerteam sollen sich bereits teils unter Tränen von den Spielern verabschiedet haben.

Als Solskjaers Nachfolger machen sich die Besitzer Joel und Avram Glazer offenbar für Zinédine Zidane stark. Die "Daily Mail" berichtet, dass die Glazers den Vereinsvorstand beauftragt habe, Zidane den Job als Trainer von ManUnited schmackhaft zu machen.

Solskjaer sagte nach dem Spiel, dass er nach wie vor von seiner Arbeit überzeugt sei, der Verein sich aber in einer schwierigen Phase befinde. "Ich arbeite für und mit diesem Verein seit nunmehr 18 Jahren. Die erste Halbzeit war unsere schlechteste in dieser Saison. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte", sagte Solskjaer.

Der Coach steht schon seit geraumer Zeit stark in der Kritik, eine Entlassung stand schon mehrfach im Raum. Doch Solskajer bekam inner wieder eine neue Chance, damit ist es jetzt wohl vorbei.

