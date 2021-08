Wie das englische Sportportal "The Athletic" berichtete, soll Messi selbst den Kontakt zu seinem Landsmann Pochettino gesucht haben, um die Aussichten auf einen Wechsel in die französische Hauptstadt auszuloten.

Bei der Pressekonferenz zum Liga-Auftakt am Samstagabend gegen Aufsteiger Troyes (21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport) dementierte Pochettino ein solches Gespräch mit Messi nicht und gab kryptisch zu Protokoll: "Wir konzentrieren uns auf die neue Saison, aber parallel arbeitet der Klub hart auf dem Transfermarkt, um die Mannschaft so gut wie möglich zu verbessern."

Die Geschehnisse um die gescheiterten Vertragsverhandlungen zwischen Messi und dem FC Barcelona habe man vernommen. Messi sei somit eine Option auf dem Transfermarkt und man werde alles weitere evaluieren, so Pochettino weiter:

Manchmal bieten sich Gelegenheiten, manchmal nicht. Wie schon gesagt, arbeitet der Verein hart und wenn es Informationen gibt, werden wir sie mitteilen.

Der sechsmalige Weltfußballer ist - Stand jetzt - vertragslos und könnte ablösefrei verpflichtet werden. Die Zahl der Interessenten dürfte hoch sein, die Zahl der potenziellen neuen Arbeitgeber, die sich den Superstar auch gehaltstechnisch leisten können, dagegen ungemein kleiner. Bei Barcelona sollte Messi jährlich zuletzt knapp 140 Millionen Euro brutto verdient haben. PSG zählt zu ebenjenen finanzkräftigen Arbeitgebern, die imstande sind, das angeblich geforderte Gehalt Messis zu zahlen.

Gespräche zwischen PSG und Messi hat indes auch Fabrizio Romano bestätigt. Der stets gut informierte italienische Sportjournalist schreibt, dass vor allem Neymar positive Stimmung betreibt, damit der Transfer zustande kommt.

So könnte PSG den Messi-Transfer finanziell stemmen

Paris hat in diesem Transferfenster insgesamt 76 Millionen Euro ausgegeben, für die Transfers des rechten Außenverteidigers Achraf Hakimi und des zuletzt ausgeliehenen defensiven Mittelfeldspielers Danilo Pereira. Auch wenn das für PSG-Verhältnisse relativ wenig ist, passt das der UEF bezüglich des Finacial Fairplays nicht - und so müssten einige Spieler gehen, wenn Messi kommen soll, der in Barcelona zuletzt rund 70 Millionen pro Jahr kassiert haben soll. Auf der Verkaufsliste sollen Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Ander Herrera, Thilo Kehrer und Layvin Kuzawa stehen, wie auch die französische l'Équipe berichtet.

All diese Verkäufe könnte sich Sportdirektor Leonardo wohl nur unter einer Bedingung ersparen: Wenn Superstar Kylian Mbappé den Verein verlässt. Real Madrid soll nach wie vor stark an ihm interessiert sein, das Preisschild liegt bei mindestens 150 Millionen Euro. Das Problem: Mbappés Vertrag läuft in nur einem Jahr aus, dass wäre er ablösefrei.

