Fußball

Mauricio Pochettino wegen Champions-League-Aus von Paris Saint-Germain in Madrid frustriert: "Pisst mich an"

Das Aus in der Champions League beschäftigt PSG-Coach Mauricio Pochettino auch einige Tage nach der Niederlage bei Real Madrid weiterhin. "Ich bin am Boden zerstört", gibt der Argentinier auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Girondin Bordeaux zu. "Die Art und Weise, wie wir die Kontrolle verloren haben, pisst mich an", sagt Pochettino und ärgert sich: "Ich bin wütend und habe es satt!"

00:01:14, vor 28 Minuten