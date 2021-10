Doch ein Wechsel kam im Sommer nicht zustande. Auch ein angebliches Angebot von Real über rund 180 Millionen Euro soll PSG abgelehnt haben.

"Anfangs hatte ich um eine Bedenkzeit gebeten. Vor der EM habe ich dem Klub gesagt, dass ich nicht verlängern möchte, und nach der EM habe ich gesagt, dass ich gehen möchte", erzählte der französische Nationalspieler

Doch danach habe der Verein entschieden, "nicht zu verkaufen. Ich war damit einverstanden. Ich spielte den ganzen August. Ich hatte damit kein Problem, ich bin immer noch in einem tollen Team und an einem Ort, an dem ich seit vier Jahren glücklich bin."

Fußball Vor DFB-Engagement: Flick soll mit Topklub Gespräche geführt haben 05/10/2021 AM 09:27

Er habe sich daher auch nicht vorstellen können, wie andere Spieler einen Wechsel zu erstreiken, betonte Mbappé: "Es wäre dem Klub gegenüber nicht gerecht geworden, der mich mit 18 aufgenommen und mir vier Jahre lang viel gegeben hat."

Mbappé: "Abschied ist der logische Schritt"

Es werde daher auch nie ein Verhalten von ihm geben, das aussagt "Ihr habt mich nicht gehen lassen, ich werde also relaxen", stellte der 22-Jährige klar: "Ich liebe den Fußball zu sehr und habe zu viel Respekt vor dem Verein und vor mir selbst, um auch nur ein Spiel nachzulassen."

Seit rund zwei Monaten gibt es nach Aussage von Mbappé auch keine weiteren Gespräche mit der PSG-Vereinsführung. "Ich habe ja gesagt, dass ich gehen möchte", sagte der Franzose. Sein Abenteuer bei PSG sei einfach vorbei. "Ich habe Paris gegeben, was ich konnte, und ich denke, ich habe es gut gemacht. Der Abschied ist der nächste logische Schritt", erklärte Mbappé schließlich.

Müller von Frage überrascht: "Dachte, im Juni habe ich frei"

Bundesliga Gespräche mit Beratern: Bayern macht bei Adeyemi offenbar ernst 05/10/2021 AM 05:58