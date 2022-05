Mit dem Pariser Nobelklub, wo Mbappés Arbeitspapier zum Ende der Saison ausläuft, steht für den pfeilschnellen Stürmer am Samstag das letzte Spiel der laufenden Saison in der französischen Liga gegen den FC Metz an. Ob der Superstar auflaufen wird, steht dabei noch auf der Kippe, weil er beim Abschlusstraining aufgrund von Muskelproblemen fehlte.

Mehrere Quellen berichteten unter der Woche bereits von einer Einigung zwischen Mbappé und Real Madrid.

Ad

Der Wechsel-Poker um den Weltmeister von 2018 zieht sich seit Monaten hin.

Bundesliga Baumgart-Verlängerung? Das sagt FC-Geschäftsführer Keller VOR 2 STUNDEN

Für Paris Saint-Germain erzielte der Weltmeister von 2018 168 Tore und verbuchte 87 Vorlagen in 216 Begegnungen.

Das könnte Dich auch interessieren: Lienhart exklusiv: Zidane "ganz anders als Christian Streich"

Eintracht-Fans im Jubelrausch: "Real kann kommen!"

Bundesliga Irre Geschenke: So prunkvoll verabschiedet sich Haaland von BVB-Mitspielern VOR 2 STUNDEN