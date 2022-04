"Natürlich ist ein Verbleib bei PSG eine weitere Option", ergänzte Mbappé und machte damit den Pariser Fans wieder etwas Hoffnung. Denn eigentlich schien seine Zeit bei PSG abgelaufen

Mehrere Angebote zur Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages lehnte der Weltmeister von 2018 bereits ab.

Daher deutete mittlerweile alles auf einen Wechsel zu Real Madrid im Sommer. Ursprünglich wollte Mbappé schon im vergangenen Jahr zu den Königlichen wechseln . Doch damals legte PSG ein Transfer-Veto ein, in der Hoffnung den Star länger halten zu können.

Der 23-Jährige erklärte nun weiter: "Wenn ich eine Entscheidung getroffen hätte, würde ich es sagen. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Es ist eine persönliche Wahl. Wenn ich meine Entscheidung getroffen habe, dann sage ich es. Ich muss mich nicht verstecken, ich habe niemanden umgebracht. Ich will die bestmögliche Entscheidung treffen."

Nach Informationen der "L'Équipe" wollen die Bosse bei Paris Saint-Germain einen letzten Anlauf starten. Angeblich bekommt Mbappé bei einer Verlängerung das Amt des Kapitäns in seinem Vertrag zugesichert. Der bisherige Kapitän Marquinhos soll die Verantwortlichen nicht mehr überzeugen.

Ein Wechsel zu Real dürfte dennoch die wahrscheinlichste Option sein. Womöglich will Mbappé mit seinen Aussagen einzig die PSG-Fans besänftigen. Laut "Marca" erhält der Franzose bei einer Unterschrift in Madrid ein Handgeld zwischen 60 und 80 Millionen Euro. Als Gehalt sind offenbar 25 Millionen Euro im Jahr im Gespräch.

Ein Abschied von Mbappé dürfte PSG in jedem Fall hart treffen. In 38 Spielen traf der 23-Jährige in dieser Saison 28 Mal. Auch gegen Lorient (5:1) erzielte Mbappé zwei Tore