Die Verantwortlichen des Scheichsklubs erhoffen sich dadurch eine höhere Chance, um Mbappé zumindest zu einem kurzfristigen Verbleib zu bewegen. Weitere Gespräche mit dem jungen Franzosen sollen daher bald anstehen.

Bislang galt es als so gut wie sicher, dass Mbappé im Sommer 2022 zu Real Madrid wechselt. Bereits im vergangenen Jahr machten die Königlichen PSG angeblich ein Angebot über 200 Millionen Euro. Doch die Franzosen lehnten ab.

Ad

Ein letzter verzweifelter Versuch soll nun zumindest das Worst-Case-Szenario - einen ablösefreien Abgang des 23-Jährigen (Markwert: 160 Millionen Euro) - verhindern.

Bundesliga Watzke kontert Haaland-Vorwürfe: "Muss auch Verständnis haben" VOR 3 STUNDEN

Ob Paris das gelingt, ist aber alles andere als sicher. Denn bisher konnten sich Mbappé und PSG auf keine Vertragsverlängerung einigen. Mehrere Angebote soll der Weltmeister von 2018 schon abgelehnt haben.

Mbappé-Entscheidung erst im Sommer 2022

Mbappé hatte im vergangenen Jahr in Interviews mehrfach betont, dass er gerne den Verein wechseln möchte - am liebsten in Richtung Madrid. Zuletzt stellte er auch klar, dass ein Abschied im Winter kein Thema sei und er sich erst im Sommer entscheiden wolle, wie es in Zukunft für ihn weitergeht.

Die PSG-Bosse um Präsident Nasser Al-Khelaifi und Sportdirektor Leonardo seien zwar weiterhin optimistisch gestimmt, dass der Franzose in Paris verlängern könnte. Doch eine Klärung der Zukunftsfrage wird es wohl erst im Sommer geben. Die besseren Karten dürfte weiterhin Real Madrid haben.

Das könnte Dich auch interessieren: "Brauchte kleines Umdenken": Flick lobt Entwicklung von Sané

Streich teilt nach Packung in Dortmund aus: "Finde das anmaßend!"

MLS Profi mit 14 Jahren: Mega-Talent Kei bricht US-Rekord VOR 5 STUNDEN