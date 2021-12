Fußball

Olympique Lyon kassiert Last-Minute-Pleite gegen Stade Reims - Jerome Boateng mit erster Torbeteiligung

Olympique Lyon um den ehemaligen Bayern-Star Jerome Boateng kassiert eine bittere Heimpleite. Nach einem Eckball geht der Gast Stade Reims im zweiten Durchgang durch Wout Faes in Front. Boateng leitet dann mit seiner ersten Torbeteiligung in der französischen Liga aus ungewohnter Position den Ausgleich durch Karl Toko Ekambi ein. Doch in der Nachspielzeit kassiert Lyon noch das Gegentor zum 1:2.

00:01:01, vor einer Stunde